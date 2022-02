Ukraina odpiera atak na Kijów. "Ich żołnierze są zmęczeni i zniechęceni, wielu Rosjan zginęło"

W Kijowie od godziny 17 w sobotę do poniedziałku do godziny 8 obowiązywała godzina policyjna. Obywateli poproszono, aby z domów wychodzili tylko wtedy, gdy będzie to konieczne. W poniedziałek po godzinie 8 czasu lokalnego otworzyły się sklepy spożywcze. Władze miasta przekazały, że będzie też działać komunikacja miejska, w tym metro, ale w ograniczonym zakresie.