Atak Rosji na Ukrainę. "Rosjanie, zróbcie wszystko, co możliwe, aby zatrzymać tę wojnę". Apel rosyjskich jeńców

Rozpoczęła się 11 doba inwazji Rosji na Ukrainę. W czasie konferencji prasowej w sobotę w Kijowie wzięci do niewoli rosyjscy żołnierze zaapelowali do swoich rodaków o zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby zakończyć wojnę na Ukrainie. - Nie wiem w jakim celu Putin to zrobił. Najprawdopodobniej potrzebuje tych terytoriów i ziemi. My tego nie potrzebujemy - mówił jeden z nich.