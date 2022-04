Analiza ekspertów Ośrodka Studiów Wschodnich na temat sytuacji na Ukrainie

Rosjanie przygotowują się do zmasowanego uderzenia - oceniają eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich. Jak podkreślają analitycy, intensywne walki wskazują na to, że siły rosyjskie rozpoczną w Donbasie najbliższym czasie ofensywę. Dodają, że informacje wywiadu ukraińskiego dotyczące zmian kadrowych we wrogim dowództwie sygnalizują, że trwa tam poszukiwanie winnych fiaska pierwszego etapu agresji.