Analitycy: Rosja może zmusić jeńców wojennych do przemarszu ulicami Moskwy

Analitycy w rozmowie z "The Times" wyrazili obawy, że setki jeńców wojennych, w tym schwytani Brytyjczycy, mogą zostać "zmuszeni do przemarszu przez Plac Czerwony" w czasie parady wojskowej Władimira Putina z okazji rosyjskiego dnia zwycięstwa 9 maja.

Setki jeńców wojennych - w tym pojmani brytyjscy bojownicy - mogą zostać zmuszone do przemarszu przez moskiewski Plac Czerwony w czasie parady wojskowej Władimira Putina z okazji dnia zwycięstwa 9 maja - informuje Centrum ds. Strategii Obronnych. Think tank poinformował, że na potrzeby rosyjskiej propagandy 500 schwytanych żołnierzy może zostać zmuszonych do przejścia przez Plac Czerwony.