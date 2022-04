Ambasador USA przy OBWE: rosyjskie "obozy filtracyjne" mogą być zbrodnią przeciwko ludzkości

- Osobiście ostrzegałem Stałą Radę OBWE jeszcze na początku marca o tym, że Rosja przygotowuje się do zinstytucjonalizowania "obozów filtracyjnych" i w ostatnich tygodniach widzieliśmy doniesienia, które to potwierdzają - powiedział ambasador USA przy OBWE Michael Carpenter podczas briefingu prasowego, w którym komentował nowy raport OBWE na temat rosyjskich zbrodni wojennych.

- Rosja zakłada te obozy, chcąc wyciągnąć z nich czy to dysydentów, czy po prostu ludzi, którzy są proukraińscy. To są te rzeczy, które kwalifikują się jako zbrodnie wojenne, a jeśli są systematycznie popełniane, to możliwe, że jako zbrodnie przeciwko ludzkości - dodał.