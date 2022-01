Rosja-Ukraina. Ambasada USA w Kijowie apeluje do Amerykanów o rozważenie natychmiastowego wyjazdu

W związku z rosnącym zagrożeniem rosyjskimi działaniami militarnymi, ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie zaapelowała w środę do obywateli USA o rozważenie natychmiastowego wyjazdu z Ukrainy. Jak podkreślono w komunikacie, sytuacja na Ukrainie jest "nieprzewidywalna".

Dlatego placówka wezwała amerykańskich obywateli przebywających na Ukrainie do "rozważenia wyjazdu już teraz, korzystając z komercyjnych lub innych dostępnych prywatnie środków transportu".

Ambasada zwróciła się także do obywateli USA na Ukrainie o wypełnienie formularza online, by móc się z nimi skontaktować. "Jest to szczególnie ważne, jeśli planujesz pozostać na Ukrainie" - podkreślono.