Nie widzę podstaw, by oczekiwać porozumienia w tej sprawie przed wyborami prezydenckimi w USA - oświadczył wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow. Dyplomata wypowiedział się na temat dwustronnego układu New START o ograniczeniu zbrojeń strategicznych, który obowiązuje do lutego 2021 roku.

Siergiej Riabkow powiedział w środę agencji TASS, że nie są także planowane przed wyborami [w USA - przyp. red.] osobiste kontakty z przedstawicielem amerykańskiego prezydenta do spraw kontroli zbrojeń Marshallem Billingslea. Rosyjski dyplomata nie wykluczył natomiast rozmów w innym formacie, na przykład telekonferencji.

- Rosja nie widzi podstaw, by Waszyngton wysyłał publiczne sygnały o tym, że jest bliski porozumienia z Moskwą w sprawie porozumienia o kontroli zbrojeń strategicznych - oświadczył Riabkow.

Waszyngton zarzuca Moskwie łamanie traktatu INF rakietą SSC-8, podobną do manewrującego pocisku systemu Iskander Ministerstwo Obrony Rosji

"Propozycja nie do przyjęcia"

Układ New START (o dalszej redukcji i ograniczeniu ofensywnych zbrojeń strategicznych) został podpisany w kwietniu 2010 roku w Pradze przez ówczesnych prezydentów USA i Rosji, Baracka Obamę i Dmitrija Miedwiediewa. Wszedł w życie w lutym 2011 roku. Zakłada znaczną redukcję pocisków i głowic nuklearnych po obu stronach. Pozwala też na 18 inspekcji obiektów wojskowych rocznie.

Szef Pentagonu na symulacji wojny jądrowej z Rosją w Nebrasce Twitter/@EsperDoD

Układ wygaśnie w lutym 2021 roku, jeśli strony nie uzgodnią jego przedłużenia. We wtorek USA poinformowały, że w sprawie przyszłych losów układu "co do zasady istnieje porozumienie na najwyższym szczeblu" pomiędzy rządami dwóch państw.

- Poinformowaliśmy Rosję, że jesteśmy gotowi do przedłużenia traktatu New Start na pewien okres, pod warunkiem, że w zamian ona zgodzi się na ograniczenie lub zamrożenie swojego arsenału nuklearnego. Jesteśmy gotowi zrobić to samo - powiedział we wtorek Marshall Billingslea.

Według niego USA są gotowe do podpisania nowego porozumienia, "lecz Moskwa również musiałaby zademonstrować wolę polityczną i postąpić podobnie jak USA".

Komentując tę wypowiedź Riabkow powiedział we wtorek, że "jest to propozycja nie do przyjęcia".

Rosyjskie systemy Iskander Ministerstwo Obrony Rosji

Redukcja arsenału broni strategicznej

Układ New START w szczególności mówi o tym, że w ciągu siedmiu lat od jego wejścia w życie i później arsenał broni strategicznej po każdej ze stron nie powinna przekraczać 700 rozmieszczonych wyrzutni balistycznych pocisków międzykontynentalnych (ICBM), pocisków balistycznych wystrzeliwanych z okrętów podwodnych (SLBM) i ciężkich bombowców strategicznych.

Ponadto do 1550 miała zostać ograniczona liczba rozmieszczonych głowic nuklearnych. W latach 1991-2009 obowiązywał układ START, podpisany jeszcze pomiędzy USA i ZSRR.

