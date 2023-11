Rosja transportuje migrantów na ostatnią otwartą granicę z Finlandią. Premier Orpo: to atak hybrydowy

Władze rosyjskie przetransportują 55 osób ubiegających się o azyl do ostatniego otwartego przejścia z tym Finlandią na północy obwodu murmańskiego. - Mamy jasny przekaz dla Rosji. Z tym trzeba skończyć. To jest atak hybrydowy i sprawa bezpieczeństwa narodowego - oświadczył premier Finlandii Petteri Orpo.

- Obecna sytuacja na fińskiej granicy jest podobna do tej, jakiej my doświadczamy już drugi rok - przyznała z kolei łotewska polityk, wskazując, że zjawisko to nie jest kwestią polityki azylowej, ale jest to "rosyjsko-białoruska operacja hybrydowa".