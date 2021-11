Wnuk przebrał się za lekarza, by móc opiekować się babcią. "Sytuacja w szpitalu była okropna, czułem się jak w więzieniu"

Mieszkaniec rosyjskiego Tomska Siergiej Samborski przez kilka dni opiekował się w miejscowym szpitalu cierpiącą na alzheimera babcią. Podawał się za lekarza z innego oddziału. Na oszustwo zdecydował się po skargach pacjentek twierdzących, że jego babcia jest zaniedbywana i nie dostaje jedzenia. Gdy sprawa wyszła na jaw, mężczyzna został wezwany do Komitetu Śledczego.

- Wszedłem do budynku i zapytałem, gdzie leży pacjentka. Kiedy wszedłem na oddział, moja babcia leżała w moczu i kale. Miała wymiociny w ustach i rurkę tlenową, ale nie w ustach, a na czole - mówił Samborski, cytowany przez rosyjską sekcję Radia Swoboda. – Sytuacja w szpitalu była okropna, czułem się jak w więzieniu. Lekarze twierdzili, że się spieszą, ale oddziały były w połowie puste. Zapytałem jednego pielęgniarza, dlaczego nie może zmienić bielizny pacjentom, odpowiedział po prostu, że się leni - dodał.

Kilkudniowa opieka

Przebrany za lekarza Samborski przychodził do szpitala przez trzy dni, babcią opiekował się przez kilka godzin w ciągu jednej wizyty. Zmieniał jej pieluchy, karmił ze strzykawki, poprawiał rurkę z tlenem. Po powrocie do domu utylizował kombinezon ochronny i następnego dnia wkładał nowy.

Samborski był zmuszony opuścić oddział na dobre po tym, kiedy babcia została przeniesiona do innej sali. Wtedy lekarze zaczęli dopytywać, gdzie konkretnie pracuje. Mężczyzna w szpitalu więcej się nie pojawił, tylko dzwonił, chcąc dowiedzieć się o stan zdrowia babci. Jednak nikt nie podnosił słuchawki. 84-letnia kobieta zmarła. Przyczyną śmierci - jak podano - było zakażenie koronawirusem, zapalenie płuc, ostra niewydolność sercowo-naczyniowa i oddechowa.

Szpital w Tomsku, gdzie doszło do nietypowego zdarzenia

Przesłuchanie w Komitecie Śledczym

Tymczasem Samborski został wezwany do Komitetu Śledczego w Tomsku. Przesłuchanie trwało przez kilka godzin. W trakcie rozmowy funkcjonariusze zarzucili mężczyźnie, że "zmontował" nagrane przez siebie wideo ze szpitala po to, by zdyskredytować służbę zdrowia.