Rosyjski niezależny portal The Insider podał, cytując doniesienia niezależnych kanałów na Telegramie, że zmobilizowani żołnierze z Sierpuchowa pod Moskwą zostali wysłani do szturmu w obwodzie ługańskim niemal "z gołymi rękami". Na opublikowanym nagraniu żołnierze mieli narzekać, że rzucono ich do ataku "uzbrojonych w broń strzelecką i łopaty".

"Zostaliśmy rzuceni do szturmu betonowego obszaru ufortyfikowanego ukraińskich sił zbrojnych. Mieliśmy ze sobą jedynie broń strzelecką i łopaty. Ponieśliśmy straty. Są zabici i ranni. Nie byliśmy przygotowani na atak ani fizycznie, ani psychicznie. Byliśmy bez wsparcia" - cytuje zmobilizowanych z Sierpuchowa portal The Insider.

Wideo pojawiło się na niezależnym kanale Siejatiel Wietra (Siewca Wiatru) na Telegramie. The Insider napisał, że mimo poniesionych strat zmobilizowani mają zostać ponownie wysłani do ataku na ten sam obszar. "W XXI wieku ludzie, którzy stanęli w obronie ojczyzny, są wysyłani jak bydło na rzeź" - padają stwierdzenia w nagraniu.

Trzeci apel był skierowany do Putina

The Insider przypomniał, że rekruci z Irkucka (pułk numer 1439) trzykrotnie nagrali wideo, w którym skarżyli się, że zostali rzuceni do ataku bez przygotowania. Trzeci apel skierowali do prezydenta Władimira Putina. Opowiedzieli w nim, że początkowo pełnili służbę w wojskach obrony terytorialnej. Później zostali wysłani do brygady walczącej w składzie armii tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej.