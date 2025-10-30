Putin: przeprowadziliśmy testy nuklearnej megatorpedy Posejdon     

Rosyjska atomowa torpeda Posejdon, animacja z 2018 roku Źródło: Reuters

Gigantyczne, atomowe torpedy Posejdon mają być uzbrojeniem dla zmodyfikowanych rosyjskich okrętów podwodnych projektu 949 Antiej (w kodzie NATO Oscar II) lub całkiem nowej klasy projektu 09851 Chabarowsk. Jedna jednostka ma mieć możliwość przenoszenia do sześciu takich torped.

- Wczoraj przeprowadziliśmy test jeszcze jednego perspektywicznego systemu, to bezzałogowy pojazd podwodny Posejdon, także z reaktorem nuklearnym – powiedział w środę Putin, cytowany przez agencje m.in. Interfax i Reuters. Dodał, że próby zakończyły się sukcesem, a Posejdon "nie ma sobie równych pod względem szybkości i głębokości poruszania się".

Rosyjski przywódca zapowiedział także m.in. wprowadzenie międzykontynentalnych pocisków balistycznych Sarmata (ros. Sarmat) do dyżurów bojowych w ramach Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego. Podkreślił jednak, że to Posejdon ma "siłę znacząco większą nawet niż nasze najbardziej zaawansowane pociski międzykontynentalne, jak Sarmata".

Rosja testuje pociski

Putin odniósł się także do niedawnego testu pocisku manewrującego Buriewiestnik, który według deklaracji Moskwy tak samo jak Posejdon ma napęd nuklearny. Według rosyjskich mediów polityk przekonywał, że napęd atomowy tego pocisku jest porównywalny z reaktorem okrętu podwodnego, ale jest "mniej więcej tysiąc razy mniejszy" i może się uruchomić w ciągu kilku minut. – Elektronika zabezpieczona przed promieniowaniem jest już wykorzystywana w programach kosmicznych – dodał.

W niedzielę Kreml informował w komunikacie o pomyślnym teście rakiety Buriewiestnik, co w języku rosyjskim oznacza ptaka zwiastującego burzę. Putin określił ją jako "unikatową broń, której nikt inny na świecie nie posiada". Według szefa rosyjskiego sztabu generalnego Walerija Gierasimowa, podczas ostatniej próby pocisk spędził w powietrzu około 15 godzin, pokonując dystans 14 tys. km, co - jak podkreślił - "nie jest granicą" jego możliwości.

Wszystkie te wypowiedzi o nowych rodzajach uzbrojenia są częścią rosyjskiej propagandy, która ma wywoływać na świecie strach przed siłą militarną Rosji. Rzeczywisty potencjał tych broni nie jest jednak znany, a w przeszłości zdarzało się, że możliwości nowego rosyjskiego uzbrojenia były przez Moskwę wyolbrzymiane.

Atomowe torpedy Posejdon

Posejdon (nazywany również Kanion) jest nowym rodzajem uzbrojenia, którym od kilku lat chwali się Moskwa. To olbrzymia, ważąca prawdopodobnie około 100 ton torpeda, a właściwie bezzałogowy pojazd podwodny. Dzięki napędowi jądrowemu i obniżonej wykrywalności (technologia stealth) ma być on zdolny do pokonywania tysięcy kilometrów poruszając się przy morskim dnie. W ten sposób ma niepostrzeżenie podpływać do wrogich baz, miast lub zgrupowań okrętów, gwałtownie przyspieszać i detonować potężny ładunek: konwencjonalny lub, jak przypuszczają eksperci, termojądrowy.

Nuklearna megatorpeda Posejdon Źródło: MO Rosji

"Ta nuklearna megatorpeda jest wyjątkowa w historii świata" - pisał w marcu 2022 roku cytowany przez CNN amerykański ekspert ds. okrętów podwodnych H.I. Sutton. "Posejdon to zupełnie nowa kategoria broni. Zmieni planowanie operacji morskich zarówno w Rosji, jak i na Zachodzie, prowadząc do powstania nowych broni, będących w stanie odpowiedzieć na Posejdona" - dodawał. Jak wskazywano w opublikowanym miesiąc później raporcie amerykańskiej Kongresowej Służby Badawczej (CRS), nowe rosyjskie torpedy mają służyć jako broń odwetowa zaprojektowana, by uderzyć w odpowiedzi na ewentualny atak nuklearny na Rosję.

Posejdonami chwalił się także sam Władimir Putin wymieniając je w marcu 2018 roku wśród sześciu nowych systemów uzbrojenia, które rozwija Rosja. "Wykazują wysoką zwrotność, są bardzo ciche i praktycznie niezniszczalne. Obecnie nie ma na świecie broni, która mogłaby im przeciwdziałać" - mówił już o nich prezydent Rosji.