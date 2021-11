Rosyjski test broni antysatelitarnej: Ekspert: potwierdza, że mają coś do powiedzenia w kosmosie

Zdaniem ekspertów przeprowadzony przez Rosję test broni antysatelitarnej oznacza, że "Rosja posiada możliwości sparaliżowania systemów satelitarnych". - Rosja te możliwości posiada i nadal ma coś do powiedzenia w kosmosie - ocenił dr Rafał Kopeć z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Próba zaalarmowała administrację USA, skrytykowały ją także Niemcy i Francja.

- System testowany jest prawdopodobnie od 2014 roku. Wcześniej nie przeprowadzono jednak bezpośredniego uderzenia w cel i jest to dla Rosji pewna nowość. Nie jest to natomiast nowością dla krajów, które tymi technologiami już dysponują – powiedział PAP dr Rafał Kopeć z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

- Broń antysatelitarna, czyli taka, która służy do neutralizacji obiektów orbitalnych, nie jest niczym nowym, jej pierwsze testy to rok 1958. Dotychczas nie został jednak przekroczony próg militaryzacji czynnej tej broni, czyli wdrożenia jej do służby operacyjnej w ilościach strategicznie istotnych. Test, który miał miejsce w poniedziałek, nie świadczy o przekroczeniu tego progu – zauważył ekspert.