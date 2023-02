Media: Władimir Makarow, były urzędnik wysokiego szczebla rosyjskiego MSW, nie żyje

Generał Władimir Makarow, który do niedawna pełnił funkcję wiceszefa głównego zarządu MSW Rosji do spraw walki z ekstremizmem, został znaleziony martwy pod Moskwą - podała rosyjska agencja TASS, na którą powołuje się Reuters.

72-letni Władimir Makarow został znaleziony martwy we wsi Golikowo pod Moskwą. Agencja TASS poinformowała, powołując się na służby bezpieczeństwa, że generał sam miał odebrać sobie życie. W styczniu został zwolniony z funkcji wiceszefa głównego zarządu MSW Rosji do spraw walki z ekstremizmem.

Agencja Reutera pisze, że w Rosji słowa "ekstremizm" używa się w stosunku do grup opozycjonistów, między innymi do krytyka Kremla, uwięzionego Aleksieja Nawalnego, czy do mediów, które zdaniem rządzącego reżimu przekazywały informacje uznane za szkodliwe dla państwa.