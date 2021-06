Miał okraść "samolot dnia Sądu Ostatecznego", pozostaje w areszcie. Nowe okoliczności w sprawie

Żora Chaczunc, oskarżony o kradzież urządzeń radiowych z wojskowego iła, pozostanie w areszcie - podała agencja TASS. Sprawa dotyczy głośnego zdarzenia, do którego doszło w zeszłym roku na lotnisku w Taganrogu. Rosyjskie media poinformowały wówczas, że został okradziony samolot, który w czasie konfliktu jądrowego miałby pełnić rolę powietrznego stanowiska dowodzenia dla szefów sił zbrojnych i prezydenta.

W niedzielnej depeszy TASS podała, że Rostowski Sąd Okręgowy oddalił apelację obrońców mężczyzny oskarżonego o kradzież sprzętu z pokładu wojskowego samolotu Ił-80, kwestionującą decyzję o przedłużeniu aresztu. - Skarga nie została uwzględniona, decyzja o przedłużeniu aresztu do 5 września pozostała bez zmian - powiedziała agencji Olga Bojarkina, prawniczka Żory Chaczunca.

"Sprawca wyniósł z pokładu 39 urządzeń radiowych"

Żora Chaczunc, mieszkaniec Taganrogu, ojciec kilkunastomiesięcznej córki, wychowujący także troje dzieci małżonki z poprzedniego związku, został zatrzymany pod koniec grudnia zeszłego roku w pobliżu swojego domu . Trafił do aresztu, usłyszał zarzut kradzieży części samolotu Ił-80. Do zdarzenia doszło miesiąc wcześniej na lotnisku w Taganrogu, gdzie maszyna oczekiwała na planowaną modernizację i przedłużenie okresu eksploatacji.

Sprawca wyniósł z pokładu 39 urządzeń radiowych. "Zostawił ślady: na powierzchni otwartego luku znaleziono odciski palców, a we wnętrzu samolotu ślady jego butów" – relacjonował portal RBK.

"Nowe okoliczności"

W niedzielę Olga Bojarkina powiedziała agencji TASS, że w sprawie pojawiły się nowe okoliczności. Na miejscu kradzieży, według słów prawniczki, znaleziono ślad DNA należącego do jednego z pracowników zakładu zlokalizowanego w pobliżu lotniska, członka ekipy, która zajmowała się remontem samolotu. Mężczyzna ten zeznawał początkowo jako świadek.

Cztery takie maszyny

Wojskowy Ił-80 to samolot, który w czasie konfliktu jądrowego ma pełnić rolę powietrznego stanowiska dowodzenia dla szefów sił zbrojnych i prezydenta. W Rosji są cztery takie maszyny. Rosyjski portal gazeta.ru przypomniał, że w Stanach Zjednoczonych powietrzne stanowiska dowodzenia nazywano "samolotami dnia Sądu Ostatecznego" ( Doomsday planes ), ponieważ zakładano, że będą służyć w przypadku wojny nuklearnej, jeśli zniszczone zostaną struktury kontroli naziemnej.

Po okradzeniu samolotu rosyjscy eksperci nie wykluczali, że spowoduje to wyciek ściśle tajnych informacji. - Przestępcy, którzy dokonali kradzieży, hipotetycznie mogą mieć okazję, by dowiedzieć się, w jaki sposób odbywa się przekazywanie technicznych instrukcji kierownictwa kraju i sił zbrojnych w przypadku potencjalnego konfliktu jądrowego - mówił analityk do spraw wojskowości Michaił Chodarienok.