"Sztuczny Kazachstan", "nieistniejąca Gruzja". Wpis Miedwiediewa błyskawicznie zniknął

W niedzielę zniszczony został w Bułgarii magazyn broni należący do Emiliana Gebrewa. Biznesmen jako winnych wskazał rosyjskie służby i twierdzi, że to kolejny raz, kiedy stał się celem ich ataków. W przeszłości wielokrotnie już wybuchały jego magazyny broni, biznesmen został też otruty trucizną podobną do tej, którą użyto wobec rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Kim jest Emilian Gebrew i dlaczego miałby znajdować się na celowniku Kremla?