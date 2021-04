"Nie da się pracować w takich warunkach". Nawalny bez sztabów regionalnych

Wcześniej Moskiewski Sąd Miejski zdecydował o wstrzymaniu działalności sztabów do czasu wydania decyzji, czy są one "organizacjami ekstremistycznymi".

W takiej sytuacji "żaden rebranding nie pomoże i nie będzie można udawać, że jest to teraz inna organizacja" - mówił Wołkow. - Niestety, to eksperci z Komitetu Śledczego zdecydują, czy jest to inna organizacja, czy ta sama, a nie trzeba być żadnym ekspertem, aby przewidzieć, co postanowią. Niestety, muszę szczerze powiedzieć, że nie da się pracować w takich warunkach - wyznał bliski współpracownik Nawalnego.