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Zniknęła "żelazna Elwira". To ona ratowała gospodarkę Putina

Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Elwira Nabiullina (19.02.2026)
Elwira Nabiullina (19.02.2026)
Źródło zdj. gł.: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/PAP
"Żelazna Elwira" - tak nazywana jest w mediach. Mowa o szefowej banku centralnego, która po wybuchu agresji zbrojnej na Ukrainę ratowała gospodarkę Rosji przed stoczeniem się w przepaść. Elwira Nabiullina, stojąca blisko Władimira Putina, przestała pojawiać się publicznie, ale doniesienia o jej dymisji mogą być przedwczesne. - W końcu się pojawi, ale to już nie będzie ta sama Elwira - prognozuje niezależny rosyjski ekonomista Wiaczesław Sziriajew. Artykuł dostępny w subskrypcji

"Kiedy Władimir Putin po raz pierwszy zapytał ją, co myśli o stanowisku szefowej banku centralnego, wyglądała tak, jakby cała krew odpłynęła jej z twarzy. Milczała przez jakiś czas, a potem cicho powiedziała: tak". To fragment rozmowy anonimowego urzędnika z rosyjską gazetą "Wiedomosti", która ukazała się w marcu 2013 roku. Trzy miesiące później Elwira Nabiullina stanęła na czele najważniejszej instytucji finansowej w Rosji.

Rozmówca "Wiedomosti" mówił, że Nabiullina "będzie cicho ciągnęła za sznur (w języku rosyjskim powiedzenie to oznacza długotrwałą, żmudną pracę - red.) i nie zawiedzie, ponieważ jest profesjonalną ekonomistką i doświadczoną biurokratką". "Wygląda na to, że właśnie z tych powodów Putin postanowił ją wybrać" - twierdził urzędnik.

Potwierdza to niezależny rosyjski ekonomista Wiaczesław Sziriajew. - Jedynym profesjonalistą w bliskim otoczeniu Putina, którego on słucha i szanuje, jest właśnie Nabiullina. Jest właściwie jedyną osobą, która może coś powiedzieć wbrew jego woli. Innych można uznać za lizusów albo lojalistów, którzy chcą się Putinowi przypochlebić - mówi TVN24+ Sziriajew.

Zwraca uwagę, że w ostatnich miesiącach i latach Nabiullina walczyła z oligarchami, trwała na stanowisku i udowadniała Putinowi, że to właśnie ona powstrzymuje rosyjską gospodarkę przed upadkiem.

Pozostało 75% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Kim jest Elwira Nabiullina, nazywana "żelazną Elwirą"?
Jak jest oceniania jej działalność na stanowisku szefowej banku centralnego?
Co spowodowało, że Nabiullina przestała pojawiać się publicznie?
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Tagi:
RosjaUkrainaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieWładimir Putinfinanse
Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Dziennikarka tvn24.pl
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