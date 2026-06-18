Zniknęła "żelazna Elwira". To ona ratowała gospodarkę Putina

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"Kiedy Władimir Putin po raz pierwszy zapytał ją, co myśli o stanowisku szefowej banku centralnego, wyglądała tak, jakby cała krew odpłynęła jej z twarzy. Milczała przez jakiś czas, a potem cicho powiedziała: tak". To fragment rozmowy anonimowego urzędnika z rosyjską gazetą "Wiedomosti", która ukazała się w marcu 2013 roku. Trzy miesiące później Elwira Nabiullina stanęła na czele najważniejszej instytucji finansowej w Rosji.

Rozmówca "Wiedomosti" mówił, że Nabiullina "będzie cicho ciągnęła za sznur (w języku rosyjskim powiedzenie to oznacza długotrwałą, żmudną pracę - red.) i nie zawiedzie, ponieważ jest profesjonalną ekonomistką i doświadczoną biurokratką". "Wygląda na to, że właśnie z tych powodów Putin postanowił ją wybrać" - twierdził urzędnik.

Potwierdza to niezależny rosyjski ekonomista Wiaczesław Sziriajew. - Jedynym profesjonalistą w bliskim otoczeniu Putina, którego on słucha i szanuje, jest właśnie Nabiullina. Jest właściwie jedyną osobą, która może coś powiedzieć wbrew jego woli. Innych można uznać za lizusów albo lojalistów, którzy chcą się Putinowi przypochlebić - mówi TVN24+ Sziriajew.

Zwraca uwagę, że w ostatnich miesiącach i latach Nabiullina walczyła z oligarchami, trwała na stanowisku i udowadniała Putinowi, że to właśnie ona powstrzymuje rosyjską gospodarkę przed upadkiem.