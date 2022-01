Rosyjskie systemy S-400 jadą na Białoruś. Wezmą udział w manewrach Związkowa Stanowczość-2022

Jak zapowiedziało wcześniej białoruskie ministerstwo obrony, "nieplanowana inspekcja sił reagowania" Państwa Związkowego będzie mieć dwa etapy. Pierwszy to przerzut i organizacja wojsk, ochrona obiektów wojskowych na terytorium Białorusi oraz działania sił ochrony przeciwlotniczej. Drugi etap będą stanowić manewry wojskowe.

Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że przeprowadzenie manewrów na zachodzie i południu Białorusi zostało zaplanowane w grudniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. - To powinny być normalne manewry zgodnie z konkretnym scenariuszem w konfrontacji z siłami oraz południa - oznajmił przywódca Białorusi.

Systemy S-400 - czym są?

S-400 Triumf (w kodzie NATO - SA-21 Growler) stanowi zmodyfikowaną wersję systemu S-300PMU (w kodzie NATO - SA-10C). Według źródeł rosyjskich S-400 jest w stanie niszczyć samoloty i pociski manewrujące na odległość do 400 kilometrów, a cele balistyczne o prędkości do 4,8 km/s - na dystansie do 60 kilometrów.