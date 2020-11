"Nauczanie zdalne" w obwodzie omskim. Student w poszukiwaniu internetu wspina się na brzozę

Student Instytutu Transportu Wodnego w syberyjskim Omsku nagrał apel do władz obwodu, siedząc na gałęzi brzozy na wysokości ośmiu metrów. Odkąd jego uczelnia z powodu koronawirusa przeszła na zdalne nauczanie, Aleksiej Dudoładow musi wspinać się z laptopem na drzewo, bo tylko tam łapie zasięg internetu umożliwiający mu udział w zajęciach.

Aleksiej Dudoładow, mieszkaniec wsi Stankiewiczi w obwodzie omskim, wystosował apel do miejscowego gubernatora po tym, jak jego uczelnia - Instytut Transportu Wodnego - przeszła na zdalne nauczanie z powodu pandemii COVID-19. Student opublikował wideo w mediach społecznościowych, w którym wyjaśnił, że z innego miejsca nie może połączyć się z zajęciami na Zoomie z powodu słabej jakości sieci.

"W domu mam internet, ale tylko 2G, a to nie wystarcza. Po prostu się nie ładuje. Muszę wejść do lasu, 300 metrów od wioski, wspiąć się na brzozę na wysokość ośmiu metrów i tam wchodzę na Zooma" - narzekał Dudoładow. Apel nagrał, siedząc właśnie na tym drzewie. "Rozumiecie, to nie jest maj, muszę poświęcać swoje zdrowie. Miałem już obustronne zapalenie płuc. Aleksandrze Leonidowiczu (Burkow, gubernator obwodu omskiego - red.), chciałbym wyjaśnić w imieniu wszystkich studentów, którzy mają zły internet: jak rozwiązać ten problem?" - zapytał przedstawiciela regionalnych władz.