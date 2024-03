Zamaskowani napastnicy otworzyli ogień w hali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą, w której miał odbyć się koncert rockowy. Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji poinformowała, że rannych jest ponad 100 osób, 40 zginęło. Takie same informacje przekazała agencja Reuters. Według rosyjskich mediów doszło także do dwóch eksplozji. Służby walczą z pożarem budynku.

Do strzelaniny doszło w hali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą

Zamaskowani napastnicy otworzyli ogień do ludzi

Media informują o dwóch eksplozjach. Doszło do olbrzymiego pożaru hali

O strzelaninie w sali koncertowej Crocus City Hall pod Moskwą jako pierwsza poinformowała rosyjska agencja prasowa TASS. Według agencji RIA co najmniej trzy zamaskowane osoby otworzyły ogień z broni automatycznej do zebranych tam ludzi. Rosyjskie media podają, że napastników może być nawet pięciu.

Eksplozje i pożar

Agencja TASS poinformowała po godzinie 18.30 (czasu polskiego), że doszło do eksplozji i pożaru. Gęsty czarny dym widać na nagraniach z miejsca zdarzenia. Po godzinie 19 media przekazały informację o kolejnej eksplozji. Służby walczą z pożarem budynku, gaszą go również z powietrza za pomocą śmigłowców.

Zabici i ranni

Pierwsze doniesienia mówiły o kilkunastu ofiarach śmiertelnych i wielu rannych. Po godzinie 19.30 media w Rosji poinformowały, że rannych może być 100 osób, a zginęło co najmniej 40. Po godzinie 20 (czasu polskiego) liczby te potwierdziła Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji.

Pod Moskwą doszło do strzelaniny i pożaru

Pod Moskwą doszło do strzelaniny i pożaru Reuters

RIA Novosti donosi, że atak rozpoczął się od wrzucenia do budynku granatu bądź bomby zapalającej, która spowodowała pożar. Reporter na miejscu przekazał, że "ludzie będący na koncercie leżeli na ziemi przez 15-20 minut, zanim zaczęli czołgać się w stronę wyjścia z budynku, wielu osobom udało się wydostać".

Hala koncertowa, w której doszło do ataku, może pomieścić 7300 osób. W budynku miał odbyć się koncert rockowego zespołu Piknik, który w 2016 roku dostał zakaz wjazdu do Ukrainy za występowanie w 2014 roku na okupowanym przez Rosję Krymie.

Rosjanie o "ataku terrorystycznym"

USA ostrzegały przed zamachem

- Patrząc na te nagrania, trzeba zdać sobie sprawę, że są matki, ojcowie, bracia i siostry, którzy nie otrzymali jeszcze wiadomości o bliskich. Więc to będzie ciężki dzień, a nasze myśli są z nimi - powiedział podczas briefingu prasowego w Białym Domu.

Zaznaczył, że USA nie posiadają szczegółowych informacji na temat tego, co się stało. Zachęcił Amerykanów do kierowania się alertami i radami amerykańskiej ambasady. Pytany o ewentualny związek zamachu ze śmiercią Aleksieja Nawalnego, Kirby odpowiedział, że jest zbyt wcześnie i ma zbyt mało informacji, by sugerować taki związek.