Strzelanina i wybuch w sali koncertowej pod Moskwą

Co najmniej trójka zamaskowanych osób otworzyła ogień w sali koncertowej pod Moskwą. Według mediów nie żyje kilkanaście osób, a wiele jest rannych. Doszło także do eksplozji i pożaru - donoszą media.

Rosyjska państwowa agencja TASS poinformowała, że w sali koncertowej Crocus City Hall pod Moskwą doszło do strzelaniny. Według agencji RIA co najmniej trzy zamaskowane osoby otworzyły ogień z broni automatycznej do zebranych tam ludzi.