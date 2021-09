Na uczelni padły strzały, wykładowca nie przerwał zajęć. Ruszyło dochodzenie

"Kierownictwo uczelni zbiera dane o działaniach nauczycieli w dniu 20 września, w tym doktora filologii Olega Syromiatnikowa. Ostateczna ocena tego, co się wydarzyło, zostanie podana na podstawie wyników kontroli wewnętrznej i prac Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej" - przekazał w komunikacie Państwowy Uniwersytet Badawczy w Permie.

20 września 18-letni Timur Bekmansurow dokonał zamachu na własnej uczelni, zabijając sześć osób i raniąc kilkadziesiąt. Wtargnął uzbrojony w strzelbę gładkolufową do budynku, gdzie znajdują się wydziały geologiczny i geograficzny. Później przeszedł do wydziału chemii.

Perm. Wejście do wydziału, gdzie doszło do ataku PAP/EPA

Prośba o zgaszenie światła

Z nagrań wynika, że kilka minut po rozpoczęciu ćwiczeń do sali weszła matka jednej ze studentek. Powiedziała, że jest "nagłe zdarzenie, mężczyzna z bronią, strzelanie". Zasugerowała, że trzeba zamknąć salę. "No to zamknijcie" - odpowiedział wykładowca.