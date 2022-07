Kijów: w Rosji wielka zbiórka sprzętu przez straty w czasie wojny

czytaj dalej

To jest typowa retoryka dla prezydenta Władimira Putina i Rosji, czyli rzucania gróźb w eter - tak o rekcji Kremla na zaproszenie Szwecji i Finlandii do NATO mówił w "Tak jest" pułkownik rezerwy Maciej Matysiak. Redaktor naczelna portalu Euractiv Karolina Zbytniewska odniosła się natomiast do nowej koncepcji strategicznej Sojuszu. Wskazywała, iż określono w niej, że Rosja "stanowi bezpośrednie zagrożenie" oraz po raz pierwszy wspomniano o Chinach.