Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" straciło możliwość legalnego działania w Rosji

Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości pozbawiło prawa do działalności na terenie tego kraju Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". O sprawie poinformowano na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Lista 15 organizacji z różnych krajów

"Są to, m.in.: Amnesty International i Human Rights Watch, filie amerykańskiej Fundacji Carnegiego, jednej z najstarszych fundacji w Stanach Zjednoczonych i przedstawicielstwa znanych niemieckich fundacji politycznych: Fundacji im. Friedricha Eberta, Fundacji im. Friedricha Naumanna i Fundacji im. Heinricha Boella, Fundacja im. Róży Luksemburg, Fundacja Agi Chana, międzynarodowy Institute of International Education" - napisano. "Zostały one 'wykluczone z uwagi na odkrycie naruszeń obecnych przepisów Federacji Rosyjskiej', zaznaczyło ministerstwo. Jakie naruszenia i przepisy - tego już nie podało" - czytamy na stronie Stowarzyszenia.