Steven Seagal w szeregach prokremlowskiej partii. Napisał pierwszy projekt ustawy

Steven Seagal, hollywoodzki gwiazdor kina akcji z amerykańskim i od 2016 także rosyjskim paszportem, został członkiem połączonych prokremlowskich partii - informuje agencja Reutera. Aktor napisał już pierwszy projekt ustawy, ale deputowanym do Dumy nie będzie mógł zostać. Podczas ceremonii pozował do zdjęć obok Zachara Prilepina, który zaciągnął się do armii prorosyjskich separatystów we wschodniej Ukrainie i przyznał się do dowodzenia jednostką bojową w trwającym tam konflikcie.

Steven Seagal otrzymał w sobotę legitymację partyjną połączonych w lutym tego roku ugrupowań Sprawiedliwa Rosja-Za Prawdę. Zaprezentował swój pierwszy projekt ustawy, dotyczący walki z zanieczyszczeniem środowiska. - Seagal był inicjatorem przepisów, które nazwaliśmy ustawą Stevena Seagala. Dotyczą wprowadzenia rzeczywistych kar pozbawienia wolności i pozbawienia prawa do zajmowania określonych stanowisk z powodu zanieczyszczenia środowiska - mówiła dziennikarzom rzeczniczka zjednoczonych partii Jelizawieta Kondakowa.

Aktor mówił, że jego priorytetem będzie ochrona jeziora Bajkał. Wezwał również do demilitaryzacji przestrzeni kosmicznej, podkreślając, że jest niezwykle zaniepokojony tym problemem.

Sprawiedliwa Rosja-Za Prawdę zamierza startować w tegorocznych, wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu.

Seagal w 2016 roku otrzymał rosyjskie obywatelstwo, ma jednak także amerykańskie, dlatego nie będzie ubiegać się o mandat posła.

Steven Seagal w szeregach Sprawiedliwej Rosji Reuters

Pozowanie obok Prilepina

Podczas sobotniej ceremonii Seagal pozował do zdjęć obok jednego z przywódców partii, rosyjskiego pisarza Zachara Prilepina, który zaciągnął się do armii prorosyjskich separatystów we wschodniej Ukrainie i przyznał się do dowodzenia jednostką bojową w konflikcie, w którym, w ciągu siedmiu lat, zginęło 14 tysięcy osób - przypomniała agencja Reutera.

Ukraińskie media informowały, że Zachar Prilepin walczył w Donbasie w randze majora. W 2015 roku pełnił funkcję doradcy szefa tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, a później został zastępcą dowódcy batalionu sił specjalnych nazwanego swoim imieniem. Pisarz twierdził, że sam utrzymywał tę formację, której szeregi opuścił w lipcu 2018 roku.

Po śmierci byłego przywódcy donieckich separatystów Ołeksandra Zacharczenki, batalion Prilepina został rozwiązany, a on sam otrzymał zakaz wjazdu do Doniecka. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oskarżyła go o działalność w organizacji terrorystycznej i finansowanie terroryzmu.

Centrolewicowa Sprawiedliwa Rosja powstała w 2006 roku. Najpierw była opozycyjna, później stała się prokremlowska. Jej przewodniczący Siergiej Mironow mówił, że wśród wielbicieli Stevena Seagala jest prawdopodobnie wiele osób o różnych poglądach politycznych. - Nie liczymy oczywiście na poparcie wszystkich jego fanów (w trakcie zbliżających się wyborów do Dumy Państwowej - red.), ale spodziewamy się przyciągnięcia do nas ekologicznych aktywistów i ludzi, którym natura nie jest obojętna - stwierdził.

Miał naprawiać stosunki Rosji z USA

Po otrzymaniu rosyjskiego paszportu Seagal został przedstawicielem MSZ w Moskwie do spraw stosunków z USA w dziedzinie kultury, sztuki i kontaktów z młodzieżą. "Rosja zleciła Seagalowi poprawę stosunków humanitarnych ze Stanami Zjednoczonymi w czasie, gdy osiągnęły one najgorszy poziom od czasów zimnej wojny" - przypomniała agencja Reutera.

Jako przedstawiciel Rosji Seagal odwiedził na początku maja Wenezuelę, gdzie wręczył prezydentowi Nicolasowi Maduro miecz samuraja.

Autor:tas//rzw

Źródło: Reuters, TASS, tvn24.pl