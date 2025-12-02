Amerykańska delegacja u Putina

Amerykańska delegacja na spotkaniu z Władimirem Putinem Źródło: Reuters

Steve Witkoff - specjalny wysłannik prezydenta USA odpowiedzialny za rozmowy dotyczące planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę na Ukrainie - przyleciał do Moskwy we wtorek wraz delegacją amerykańską, w której znalazł się także zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, Jared Kushner.

Po południu Witkoff spotkał się na Kremlu z Putinem. Na rozmowach pojawili się również Kushner oraz doradca Putina Jurij Uszakow i specjalny wysłannik rosyjskiego prezydenta Kiryłł Dmitrijew. Obecni byli także tłumacze.

Witkoff na spotkaniu z Putinem Źródło: Kristina Kormilitsyna / POOL / AFP

Dmitrijew i Witkoff spotkali się wcześniej kilkukrotnie w związku z negocjacjami dotyczącymi zakończenia wojny w Ukrainie oraz przyszłych inwestycji.

- Donaldowi Trumpowi chodzi o to, żeby wojna została zakończona teraz, jak najszybciej. I mówi o tym cały czas, że jest sfrustrowany faktem, iż doprowadzenie do zakończenia walk trwa tak długo - mówił w relacji na antenie TVN24 amerykański korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.

Rozmowy w sprawie przyszłości Ukrainy

Według wcześniejszych informacji rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, rozmowy Witkoffa i Kushnera z Władimirem Putinem miały rozpocząć się po godzinie 17 czasu moskiewskiego (godzina 15 czasu polskiego).

Steve Witkoff. Zdjęcie z 8 lipca Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Zaplanowane na wtorek negocjacje dotyczą rezultatów prac przedstawicieli Ukrainy i USA nad planem pokojowym przygotowanym przez stronę amerykańską. Rzecznik Kremla ocenił we wtorek w rozmowie z dziennikarzami, że propozycje administracji USA są dobrą podstawą dla dalszych rokowań o uregulowaniu sytuacji na Ukrainie.

