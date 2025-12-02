Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Amerykańska delegacja u Putina

Witkoff na spotkaniu z Putinem
Amerykańska delegacja na spotkaniu z Władimirem Putinem
Źródło: Reuters
Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff spotkał się na Kremlu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Na rozmowach pojawili się też specjalny wysłannik rosyjskiego prezydenta Kiryłł Dmitrijew oraz Jared Kushner, zięć amerykańskiego przywódcy. Rozmowy dotyczą amerykańskiej propozycji planu pokojowego dla Ukrainy.

Steve Witkoff - specjalny wysłannik prezydenta USA odpowiedzialny za rozmowy dotyczące planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę na Ukrainie - przyleciał do Moskwy we wtorek wraz delegacją amerykańską, w której znalazł się także zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, Jared Kushner.

Po południu Witkoff spotkał się na Kremlu z Putinem. Na rozmowach pojawili się również Kushner oraz doradca Putina Jurij Uszakow i specjalny wysłannik rosyjskiego prezydenta Kiryłł Dmitrijew. Obecni byli także tłumacze.

Witkoff na spotkaniu z Putinem
Witkoff na spotkaniu z Putinem
Źródło: Kristina Kormilitsyna / POOL / AFP

Dmitrijew i Witkoff spotkali się wcześniej kilkukrotnie w związku z negocjacjami dotyczącymi zakończenia wojny w Ukrainie oraz przyszłych inwestycji.

 - Donaldowi Trumpowi chodzi o to, żeby wojna została zakończona teraz, jak najszybciej. I mówi o tym cały czas, że jest sfrustrowany faktem, iż doprowadzenie do zakończenia walk trwa tak długo - mówił w relacji na antenie TVN24 amerykański korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona. 

Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy

Monika Winiarska, Mikołaj Gątkiewicz

Rozmowy w sprawie przyszłości Ukrainy

Według wcześniejszych informacji rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, rozmowy Witkoffa i Kushnera z Władimirem Putinem miały rozpocząć się po godzinie 17 czasu moskiewskiego (godzina 15 czasu polskiego).

Steve Witkoff. Zdjęcie z 8 lipca
Steve Witkoff. Zdjęcie z 8 lipca
Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Zaplanowane na wtorek negocjacje dotyczą rezultatów prac przedstawicieli Ukrainy i USA nad planem pokojowym przygotowanym przez stronę amerykańską. Rzecznik Kremla ocenił we wtorek w rozmowie z dziennikarzami, że propozycje administracji USA są dobrą podstawą dla dalszych rokowań o uregulowaniu sytuacji na Ukrainie.

OGLĄDAJ: Putin gra na czas? "W tym upatruje swoje szanse na zwycięstwo"
pc

Putin gra na czas? "W tym upatruje swoje szanse na zwycięstwo"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/akr

Źródło: TVN24 BiS, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kristina Kormilitsyna / POOL / AFP

Udostępnij:
TAGI:
RosjaUkrainaUSAWładimir PutinDonald TrumpAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieSteve Witkoff
Czytaj także:
Mroźna, zimna noc
Nocą ściśnie mróz, pojawią się też gęste mgły
METEO
23 min
pc
Amerykanie słyszą tsunami z kosmosu
Kijek w kosmosie
Post Donalda Tuska o wecie Karola Nawrockiego
"To już nie jest polityka, to zwykła podłość". Premier reaguje na weto
Polska
Boom na krótkoterminowy najem
Polska 2050 chce uregulować najem krótkoterminowy. "Samowolka to nie jest wolność"
BIZNES
Radosław Sikorski
Sikorski zaproponował Nawrockiemu kompromis
Polska
Tragiczny wypadek w Nowym Wiśniczu
Bus zderzył się z ciężarówką. Nie żyje 28-latek
Kraków
imageTitle
Bolesna porażka legendy snookera. "Nie wykorzystał złotej szansy"
EUROSPORT
imageTitle
"Opluwani, bici pięściami i kopani w tułów". Piłkarze i trener uciekają z klubu
EUROSPORT
ludzie, warszawa, luty, tłum
Mają walczyć z niżem demograficznym. Prezydent powołał nową radę
BIZNES
pieniądze, euro
Czy bogaci powinni dzielić się swoim majątkiem? Debata w TVN24+
Polska
85-latka przekazała oszustom ponad 60 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Zaciągnęła kredyty, licząc na zysk z inwestycji. Została oszukana
WARSZAWA
Justyna Burska nie żyje
Nie zatrzymał się na "Stop", zginęła młoda pływaczka. Więzienia nie będzie. "Zbyt surowe"
Olsztyn
Juan Orlando Hernandez otoczony przez funkcjonariuszy policji podczas procesu ekstradycyjnego w Hondurasie
Trump ułaskawił byłego prezydenta skazanego za przemyt kokainy
Świat
Rozbłysk słoneczny - zdj. ilustracyjne
Potężny rozbłysk słoneczny. Padła łączność radiowa
METEO
W samochodzie i mieszkaniu mężczyzny znaleziono marihuanę, kokainę i mefedron
Odsiedział już 17 lat za zabójstwo. Po czterech latach na wolności znów wpadł
Kraków
shutterstock_2167448035
Śmierć 10 dzieci po szczepieniu na COVID-19? Kontrowersyjna notatka FDA
Zdrowie
Trzynaście inicjatyw prezydenta Nawrockiego. To nieprawda, że nie są dyskutowane w Sejmie
13 projektów ustaw prezydenta. Wszystkie w "sejmowej zamrażarce"? Sprawdzamy
Gabriela Sieczkowska
shutterstock_419367193
Nowość w mObywatelu od 2026 roku
BIZNES
Nicolas Maduro
Wenezuela straciła dwóch kolejnych sojuszników. Kto jej został? 
Świat
imageTitle
Bolszunow zawieszony po skandalu na zawodach
EUROSPORT
shutterstock_1154715967
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
Maja Piotrowska
Konkret24. Odra w USA i w Polsce
15 nowych przypadków w tydzień. Odra na Podkarpaciu nie odpuszcza
Zdrowie
Adam B. usłyszał nieprawomocny wyrok za skatowanie pięciomiesięcznej suczki Misi
Misia konała w męczarniach. Sąd chce wysłać Adama B. do więzienia
Kraków
Ewakuacja (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w szkole we Wrocławiu. Ewakuowano ponad 320 osób
Wrocław
Morskie Oko
Gałęzie tuż przy drodze do Morskiego Oka. Wiadomo, kto je zostawił
METEO
Tusk, Hołownia, Czarzasty, Kosiniak-Kamysz
Spotkanie liderów koalicji. Jest "kilka spraw do przegadania"
Polska
Obraz przedstawiający Św. Józefa z Dzieciątkiem trafił do rejestru zabytków
Został namalowany w XVII wieku. Trafił do rejestru zabytków
WARSZAWA
Psem zaopiekowali się policjanci
Pies wsiadł do pociągu i wyruszył w podróż. Przejechał 30 kilometrów
WARSZAWA
Skazany 50-latek
Osiem miesięcy więzienia dla pijanego kierowcy z dożywotnim zakazem
Wrocław
Sędzia Tomasz Wojciechowski
Zwabił szwagierkę zbierać pokrzywy, Joanna zginęła. Zapadł wyrok
Rzeszów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica