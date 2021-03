Incydent przed redakcją niezależnej gazety "zauważony na Kremlu"

Do incydentu doszło w poniedziałek po południu. Na nagraniu opublikowanym przez gazetę widać człowieka prowadzącego rower. Wygląda jak kurier dostarczający jedzenie na zamówienie. Mężczyzna na krótko zatrzymuje się przed wejściem do redakcji. Rozpyla jakąś substancję. Później odchodzi. Wszystko trwa około dziesięciu sekund.

Apel do władz

Gazeta opublikowała apel do władz Moskwy. Nazwała sprawcę "terrorystą" i wezwała do jego poszukiwań. Podkreśliła, że w tym samym budynku mieszczą się biura departamentu transportu władz stolicy, a na tym samym piętrze, co redakcja, studio zajęć muzycznych dla dzieci. "To jest niebezpieczne dla mieszkańców Moskwy" - ostrzegli dziennikarze.