Zastrzelił dziewięć osób, przyznał się do winy. Według służb cierpi na "chorobę mózgowia"

Ilnaz Galawijew, oskarżony o zabójstwo po otworzeniu ognia w szkole w Kazaniu, przyznał się do winy. Sąd nakazał umieszczenie go w areszcie. Według informacji przekazanych przez Komitet Śledczy u 19-latka zdiagnozowano chorobę mózgowia, co zdaniem służb "stanowi przeszkodę w prowadzeniu z nim pełnych czynności śledczych".