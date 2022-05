Seria tajemniczych zgonów wśród rosyjskich oligarchów. Od początku roku zmarło już ośmiu

W ciągu zaledwie kilku miesięcy tego roku zmarło już ośmiu oligarchów. Podobieństwo okoliczności ich śmierci każe się zastanawiać, czy rzeczywiście były to samobójstwa i nieszczęśliwe wypadki, jak głosi oficjalna wersja wydarzeń. Oto krótkie podsumowanie tego, co wiadomo w tej sprawie.

O tym, że Kreml potrafi pozbywać się niewygodnych osób, dowodów nie brak. W putinowskiej Rosji w mniej lub bardziej zagadkowych okolicznościach ginęli politycy, dziennikarze, dawni agenci czy biznesmeni. Ostatnie miesiące to czarna seria zgonów wśród rosyjskich oligarchów.

Aleksander Subbotin

Na początku ubiegłego tygodnia media obiegła wiadomość o śmierci Aleksandra Subbotina. Miliarder miał leczyć się ze skutków nadużywania alkoholu u pary szamanów. Sesje odbywały się w mieszkaniu w podmoskiewskiej miejscowości Mytiszcze, a "terapia" zakładała m.in. nacięcie skóry i wprowadzenie w ranę jadu ropuchy. Po takim zabiegu Subbotin rzekomo zaczął się skarżyć na ból serca, ale od szamana dostał tylko tajemnicze krople i zalecenie, by leżeć. Ostatecznie mężczyzna zmarł. Był członkiem zarządu Łukoil Trading House LLC (jednej ze spółek zależnych koncernu naftowego Łukoil), a następnie właścicielem New Transport Company, którą w 2020 r. przejął jego starszy brat Walerij Subbotin, wcześniej wiceprezes Łukoilu.

Andriej Krukowski

Tydzień wcześniej podczas górskiej wędrówki miał spaść ze skały Andriej Krukowski, 37-letni dyrektor należącego do Gazpromu ośrodka wypoczynkowego Krasnaja Polana niedaleko Soczi. To właśnie tam Władimir Putin i inni wysoko postawieni rosyjscy politycy podobno najbardziej lubią przyjeżdżać ze znajomymi na narty.

Władysław Awajew

18 kwietnia znaleziono ciało Władysława Awajewa, kremlowskiego urzędnika i byłego wiceprezesa Gazprombanku. To trzeci największy bank Rosji i jeden z głównych pośredników w międzynarodowych płatnościach za gaz i ropę. Awajew - a także jego żona i 13-letnia córka - zostali znalezieni martwi w swoim luksusowym apartamencie w Moskwie. Kontrolowana przez rosyjski rząd agencja informacyjna TASS podała, że panował tam nieporządek, na ciałach widniały rany postrzałowe, a multimiliarder trzymał w ręku broń palną. Według wstępnego śledztwa doszło do rozszerzonego samobójstwa: Awajew miał najpierw zabić rodzinę, a potem siebie.

Siergiej Protosenia

Podobny przebieg zdarzeń miał mieć miejsce zaledwie dzień później w przypadku Siergieja Protosenii. Przy czym ten milioner rzekomo ranił śmiertelnie nożem żonę i 18-letnią córkę, a następnie powiesił się w ogrodzie willi wynajmowanej przez nich w hiszpańskim kurorcie Lloret de Mar. - Mój ojciec nie jest mordercą - powiedział jednak brytyjskim mediom syn oligarchy Fiodor. To on, nie mogąc się dodzwonić do matki, zaalarmował hiszpańską policję. Śledczy również nie wykluczają udziału osób trzecich. Siergiej Protosenia pełnił niegdyś funkcję członka zarządu spółki Novatek, będącej największym w Rosji niezależnym producentem gazu ziemnego. Wkrótce po jego śmierci firma wydała oświadczenie, w którym nazwała Protosenię "wybitną osobą i wspaniałym rodzinnym człowiekiem", a także wyraziła przekonanie, że "spekulacje, które narosły w mediach wokół tej sprawy, pozostają bez związku z rzeczywistością".