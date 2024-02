"Spełnił życzenie Putina". Awans trzy dni po śmierci Nawalnego

"Bojarinew spełnił życzenie Putina – fizyczną eliminację swojego głównego przeciwnika politycznego" - napisali obrońcy praw człowieka , odnosząc się do dekretu prezydenta podpisanego w poniedziałek.

W oświadczeniu Gulagu.net przypomniano, że "pod nadzorem" wicedyrektora Federalnej Służby Więziennej (FSIN) "torturowano setki ukraińskich jeńców, zmuszając wielu z nich, by przyznali się do egzekucji ludności cywilnej (w okupowanym Donbasie - przyp. red.) w celu usprawiedliwienia inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę".

Żdanow o "nagrodzie od Putina"

Współpracownik Nawalnego opublikował list Bojarinewa do służby więziennej w obwodzie włodzimierskim, gdzie do grudnia zeszłego roku odbywał wyrok Nawalny. W liście tym Bojarinew postulował, by w kolonii karnej w Mielechowie wydawana na żywność więźniów kwota nie przewyższała pięć tysięcy rubli miesięcznie (ponad 200 zł).