Skazany za zabójstwo Anny Politkowskiej został ułaskawiony. Walczy w Ukrainie

Siergiej Chadżikurbanow jest jednym z pięciu mężczyzn skazanych w związku z morderstwem dziennikarki niezależnej "Nowej Gaziety" Anny Politkowskiej. W czerwcu 2014 roku został skazany jako organizator tego morderstwa na karę 20 lat kolonii karnej. Jak jednak wskazują najnowsze doniesienia, jest on już wolny.

We wtorkowej wypowiedzi dla rządowej agencji prasowej TASS adwokat Chadżikurbanowa Aleksiej Mikhalchik oznajmił, że Chadżikurbanow początkowo uczestniczył w wojnie w Ukrainie "jako więzień". - Po wygaśnięciu kontraktu został on ułaskawiony przez prezydenta Rosji - dodał. - Obecnie bierze on udział w specjalnej operacji wojskowej (propagandowe określenie wojny w Ukrainie – red.) w charakterze najemnika, ponieważ podpisał umowę z ministerstwem obrony - powiedział Mikhalchik, dodając, że jego mocodawca piastuje teraz w wojsku "stanowisko dowódcze".