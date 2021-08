Poczynania talibów niepokoją Moskwę. Szojgu: tu chodzi o bezpieczeństwo Rosji

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu poinformował, że talibowie kontrolują granice Afganistanu z Tadżykistanem i Uzbekistanem. I choć zapewniają, że "nie będą podejmowali żadnych prób przekraczania granicy i atakowania sąsiednich terytoriów", to Rosję coraz bardziej martwią poczynania islamskich rebeliantów.

Szojgu zapewnił, że w przypadku ewentualnej agresji Rosja użyje swoich baz wojskowych w Tadżykistanie i Kirgistanie do obrony granic Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), zwanym "rosyjskim NATO". Cytowany przez dziennik "Kommiersant" ocenił, że kraje ODKB potrzebują pomocy Rosji w tym rejonie. W tym wypadku - mówił Szojgu - chodzi także o bezpieczeństwo samej Rosji. Dla Moskwy ważne jest, by Tadżykistan i Uzbekistan były gotowe do odparcia ewentualnych prowokacji.