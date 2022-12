Siergiej Szojgu o konieczności zwiększenia rosyjskiej armii do półtora miliona żołnierzy. Władimir Putin zadeklarował poparcie

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu oświadczył w środę, że "konieczne jest" utworzenie nowego zgrupowania wojsk w północno-zachodniej Rosji w związku z członkostwem Finlandii i Szwecji w NATO. Poinformował, że liczebność rosyjskiej armii powinna wzrosnąć do 1,5 miliona żołnierzy. Prezydent Władimir Putin zadeklarował poparcie dla tych propozycji.

- Biorąc pod uwagę dążenie NATO do budowania potencjału wojskowego w pobliżu rosyjskich granic, a także do rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego kosztem Finlandii i Szwecji, konieczne jest podjęcie działań w celu utworzenia odpowiedniego zgrupowania wojsk w północno-zachodniej Rosji – oświadczył Siergiej Szojgu podczas środowej narady rozszerzonego kolegium resortu obrony.

Minister zaproponował też, by liczebność rosyjskiej armii wzrosła o 30 procent - do 1,5 miliona żołnierzy, z czego 695 tysięcy mają stanowić żołnierze kontraktowi.

Zgoda Putina

W sierpniu Putin podpisał dekret w sprawie zwiększenia liczby żołnierzy w rosyjskiej armii do 1,15 miliona. "Oznacza to, że do wojska władze mają zamiar wysłać jeszcze około 350 tysięcy osób" - napisał niezależny portal Meduza.