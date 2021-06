Rosja zastrzega sobie prawo do bombardowania obcych okrętów, które naruszają prawo międzynarodowe i granice państwowe - oświadczył wiceszef dyplomacji tego kraju Siergiej Riabkow. - Możemy zbombardować nie tylko wzdłuż kursu, ale także cel - dodał, nawiązując do zdarzenia z udziałem brytyjskiego niszczyciela Defender na Morzu Czarnym.

- Co możemy zrobić? Możemy odwołać się do zdrowego rozsądku, domagać się poszanowania prawa międzynarodowego. Jeśli to nie pomoże, możemy zbombardować nie tylko wzdłuż kursu, ale także cel, jeśli nasi koledzy nie rozumieją - powiedział w czwartek Siergiej Riabkow, cytowany przez agencję TASS. Ostrzegł przed podobnymi działaniami wszystkich, którzy "pod hasłem wolności żeglugi angażują się w naruszanie granic państwowych Federacji Rosyjskiej".