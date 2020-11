Rosja odpowiada na sankcje w sprawie Nawalnego. Niemcy i Francuzi na "czarnej liście"

Rosja wprowadza sankcje wobec władz Niemiec i Francji. To odpowiedź na restrykcje, ogłoszone przez te kraje w stosunku do Moskwy w związku z otruciem rosyjskiego opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego - poinformował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

Siergiej Ławrow oświadczył, że Moskwa nie może wykluczyć, iż Nawalny został otruty już przebywając w Niemczech albo na pokładzie samolotu, który przetransportował go do berlińskiej kliniki Charite.

"Istnieją podstawy do nieporozumień"

- Jeśli chodzi o Nawalnego, to naprawdę istnieją podstawy do poważnych nieporozumień. Są też podstawy do uznania działań naszych niemieckich kolegów za absolutnie niedopuszczalne i niezgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami - oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji.