Siergiej Ławrow trafił do szpitala na Bali? Na nagraniu przekonuje, że to nieprawda

Agencja Associated Press poinformowała, że po przyjeździe na indonezyjską wyspę Bali na szczyt G20 minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow trafił do szpitala. Sam minister zaprzeczył tym doniesieniom i skrytykował przy okazji zachodnich dziennikarz. Gubernator Bali I Wayan Koster przekazał Reutersowi, że Ławrow rzeczywiście odwiedził na chwilę szpital, ale była to jedynie kontrola, a stan zdrowia szefa rosyjskiego MSZ jest dobry.