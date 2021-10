Rosyjskie MSZ wzywa państwa sąsiadujące z Afganistanem, by nie przyjmowały wojsk USA i NATO

Minister spraw zagranicznych Rosji zarzucił USA, że "zawsze traktowały Afganistan jedynie jako instrument rozwiązywania swoich geopolitycznych zadań". Siergiej Ławrow zaapelował także do państw Azji Środkowej, by nie wpuszczały na swoje terytorium wojskowej sił amerykańskich i innych państw NATO po ich wycofaniu się z Afganistanu - podała agencja Reutera.

- Po raz kolejny apelujemy do krajów sąsiadujących z Afganistanem, aby nie dopuściły do obecności wojskowej sił USA i NATO na swoim terytorium - powiedział minister spraw zagranicznych Rosji w środowym oświadczeniu nagranym w formie wideo i skierowanym do szefów dyplomacji Iranu, Pakistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu. Zebrali się w środę w Teheranie, by omówić sytuację, jaka po przejęciu władzy przez talibów zapanowała w Afganistanie.