Rosyjska prasa wspomina Siergieja Kowalowa. "Żadne więzienia, żadne ciężkie przeżycia nie złamały go"

W latach 60. i 70. XX wieku Siergiej Kowalow należał do "znienawidzonej i niszczonej" mniejszości. Ludzi takich jak on, gotowych bronić idei praw człowieka, było niewielu, dosłownie jednostki - przypomniała we wtorkowej publikacji "Niezawisimaja Gazieta", podkreślając, że Kowalow należał "do najbardziej nieustraszonych" wśród założycieli ruchu obrony praw człowieka, a "żadne więzienia, żadne ciężkie przeżycia nie złamały go i nie zmieniły ani o jotę jego przekonań". Dziennik przypomniał, że Kowalow był również jednym z niewielu działaczy, którzy później brali udział w budowie nowego państwa.