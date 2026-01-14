Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Seria zgonów noworodków w szpitalu. Są pierwsze zatrzymania

karetka ambulans szpital rosja nowokuznieck - Akmenra shutterstock_1946323876
Śledztwo po śmierci noworodków w rosyjskim szpitalu
Źródło: Reuters
Rosyjskie służby zatrzymały dwóch lekarzy ze szpitala w Nowokuźniecku na Syberii po tym, jak w ostatnich tygodniach doszło tam serii zgonów noworodków.

O działaniach służb poinformował w środę Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej, główny organ śledczy w tym kraju. Jak podano w komunikacie, zatrzymani to naczelny lekarz Szpitala Miejskiego nr 1 w Nowokuźniecku oraz tymczasowy ordynator oddziału intensywnej terapii w tej placówce. Obaj zostali zatrzymani pod zarzutem spowodowania śmierci przez zaniedbanie.

"W wyniku niewłaściwego wykonywania przez podejrzanych obowiązków służbowych w zakresie organizacji i udzielania opieki medycznej zmarło dziewięcioro noworodków urodzonych między 1 grudnia 2025 roku a 12 stycznia 2026 roku" – poinformował Komitet.

O wszczęciu śledztwa w tej sprawie rosyjskie służby poinformowały we wtorek. Jak podano, przesłuchano personel szpitala, zabezpieczono dokumentację medyczną, a także przeprowadzono badania kryminalistyczne w celu ustalenia przyczyny śmierci noworodków.

Seria zgonów noworodków w rosyjskim szpitalu. Jest śledztwo
Seria zgonów noworodków w rosyjskim szpitalu. Jest śledztwo

Seria zgonów na oddziale położniczym

Seria śmierci noworodków w nowokuźnieckim szpitalu była szeroko komentowana przez rosyjskie media - zarówno państwowe, jak i niezależne - a także w mediach społecznościowych.

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej szpitala czytamy, że "między 1 grudnia a 11 stycznia w szpitalu odebrano poród 234 dzieci. 32 z nich trafiło na oddział intensywnej terapii, z tego 17 w stanie krytycznym. U wszystkich 17 noworodków wystąpiły ciężkie zakażenia wewnątrzmaciczne". Jak informuje szpital, "dziewięcioro z nich zmarło".

Placówka przekazała również, że do odwołania wstrzymała nowe przyjęcia. Jako przyczynę oficjalnie podano nadmierną liczbę przypadków infekcji dróg oddechowych.

Seria zgonów noworodków w rosyjskim szpitalu. Jest śledztwo
Seria zgonów noworodków w rosyjskim szpitalu. Jest śledztwo
Źródło: Reuters

Sprawa ta została opisana przez lokalny portal NGS42. Według informacji pozyskanych przez dziennikarzy, masowa śmierć dzieci może być związana z brakami zachowania elementarnej higieny na oddziale położniczym. Przez masowe braki w personelu część obowiązków pielęgniarek miała być wykonywana przez pracowników sanitarnych. Jak podaje portal, zdażyło się, że jednego dnia zmarło nawet troje noworodków.

Do sprawy odniosła się również przewodnicząca wyższej izby rosyjskiego parlamentu Walentina Matwijenko. "Należy wyciągnąć właściwe wnioski z tej tragedii, w tym na szczeblu federalnym. Nigdy więcej nie może się to powtórzyć" - napisała w oświadczeniu

Do serii zgonów noworodków doszło w Szpitalu Miejskim nr 1 w Nowokuźniecku

Autorka/Autor: mgk/ads

Źródło: tvn24.pl, Reuters, Euronews, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: Akmenra / Shutterstock

