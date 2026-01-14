Seria zgonów noworodków w szpitalu. Są pierwsze zatrzymania

Śledztwo po śmierci noworodków w rosyjskim szpitalu Źródło: Reuters

O działaniach służb poinformował w środę Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej, główny organ śledczy w tym kraju. Jak podano w komunikacie, zatrzymani to naczelny lekarz Szpitala Miejskiego nr 1 w Nowokuźniecku oraz tymczasowy ordynator oddziału intensywnej terapii w tej placówce. Obaj zostali zatrzymani pod zarzutem spowodowania śmierci przez zaniedbanie.

"W wyniku niewłaściwego wykonywania przez podejrzanych obowiązków służbowych w zakresie organizacji i udzielania opieki medycznej zmarło dziewięcioro noworodków urodzonych między 1 grudnia 2025 roku a 12 stycznia 2026 roku" – poinformował Komitet.

O wszczęciu śledztwa w tej sprawie rosyjskie służby poinformowały we wtorek. Jak podano, przesłuchano personel szpitala, zabezpieczono dokumentację medyczną, a także przeprowadzono badania kryminalistyczne w celu ustalenia przyczyny śmierci noworodków.

Seria zgonów na oddziale położniczym

Seria śmierci noworodków w nowokuźnieckim szpitalu była szeroko komentowana przez rosyjskie media - zarówno państwowe, jak i niezależne - a także w mediach społecznościowych.

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej szpitala czytamy, że "między 1 grudnia a 11 stycznia w szpitalu odebrano poród 234 dzieci. 32 z nich trafiło na oddział intensywnej terapii, z tego 17 w stanie krytycznym. U wszystkich 17 noworodków wystąpiły ciężkie zakażenia wewnątrzmaciczne". Jak informuje szpital, "dziewięcioro z nich zmarło".

Placówka przekazała również, że do odwołania wstrzymała nowe przyjęcia. Jako przyczynę oficjalnie podano nadmierną liczbę przypadków infekcji dróg oddechowych.

Seria zgonów noworodków w rosyjskim szpitalu. Jest śledztwo

Sprawa ta została opisana przez lokalny portal NGS42. Według informacji pozyskanych przez dziennikarzy, masowa śmierć dzieci może być związana z brakami zachowania elementarnej higieny na oddziale położniczym. Przez masowe braki w personelu część obowiązków pielęgniarek miała być wykonywana przez pracowników sanitarnych. Jak podaje portal, zdażyło się, że jednego dnia zmarło nawet troje noworodków.

Do sprawy odniosła się również przewodnicząca wyższej izby rosyjskiego parlamentu Walentina Matwijenko. "Należy wyciągnąć właściwe wnioski z tej tragedii, w tym na szczeblu federalnym. Nigdy więcej nie może się to powtórzyć" - napisała w oświadczeniu

Do serii zgonów noworodków doszło w Szpitalu Miejskim nr 1 w Nowokuźniecku