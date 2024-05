Seria niefortunnych incydentów w rosyjskim lotnictwie

Drugi w ciągu tego tygodnia samolot rosyjskiej linii lotniczej zepsuł się podczas lotu - napisał w niedzielę niezależny portal The Moscow Times. Przypomniał, że liczba incydentów lotniczych w Rosji gwałtownie wzrosła po wprowadzeniu amerykańskich i unijnych sankcji z powody inwazji zbrojnej na Ukrainie.

Samolot pasażerski Boeing-777 linii lotniczych Aerofłot, lecący z Moskwy do chińskiego Kantonu, w wyniku awarii technicznej wylądował awaryjnie w Irkucku – poinformował The Moscow Times, powołując się na doniesienia wschodniosyberyjskiej prokuratury do spraw transportu.