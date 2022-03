Patruszew o "celu specjalnej operacji". Nie jest nim "zmiana reżimu kijowskiego"

- Celem naszej operacji specjalnej w Ukrainie nie jest zmiana reżimu kijowskiego, jak próbują to przedstawiać na Zachodzie, ale ochrona ludzi przed ludobójstwem, demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy - powiedział Nikołaj Patruszew, cytowany przez agencję Interfax.

Jak stwierdził, "trwająca specjalna operacja wojskowa stała się jedynie odpowiedzią na zbrodnicze kroki Kijowa w stosunku do republik (w Donbasie) i środkiem wyprzedzającym". Partuszew mówił również o znalezieniu dokumentów z rzekomymi dowodami na to, że "Kijów przygotowywał atak na dużą skalę i zamierzał zniszczyć DNR i ŁNR (skróty od nazw samozwańczych republik w Doniecku i Ługańsku we wschodniej Ukrainie - red.)".