Blinken: finanse Kremla są w opłakanym stanie

Finanse Kremla skurczyły się do takiego poziomu, że musi on wybierać między przeznaczaniem środków na wojnę a potrzebami własnych obywateli - powiedział w Brukseli sekretarz stanu USA Antony Blinken.

- Wspólnie zamrażamy środki tych, którzy finansują agresję. Zaawansowane sankcje i ograniczenia eksportu przyczyniają się do zmniejszenia zdolności Rosji w prowadzeniu wojny. Finanse Kremla skurczyły się do takiego poziomu, że musi on wybierać między przeznaczaniem środków na wojnę a potrzebami własnych obywateli - ocenił Blinken.

Borrell: Chiny mają moralny obowiązek przyczynić się do sprawiedliwego pokoju

- Putin nadal eskaluje konflikt, pomimo że nic nie osiągnął. Jego najnowsza gra z przesunięciem broni nuklearnej na Białoruś jest nową eskalacją, która nakłada bezpośrednie zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa. Nastąpiło to, co jest ironią, po tym, gdy prezydent Xi odwiedził Moskwę i wspomniał o potrzebie pokoju. Zgodzili się co do tego, że nie można umieszczać broni jądrowej poza granicami kraju - dodał szef unijnej dyplomacji.