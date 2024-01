Rosyjskie samoloty zgubiły bomby nad swoim terytorium. Kolejny raz

Rosyjskie samoloty wojskowe omyłkowo zrzuciły dwie bomby lotnicze w obwodzie biełgorodzkim graniczącym z Ukrainą - ujawnił niezależny rosyjski kanał na Telegramie ASTRA. W jednej z wiosek ewakuowano około 150 mieszkańców. Rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times przypomniał, że samoloty bojowe zrzuciły amunicję w drodze na Ukrainę co najmniej ósmy raz.

Do obu tych incydentów doszło 27 stycznia na przedmieściach stolicy regionu, Biełgorodu - podała ASTRA. Bomby burzące FAB-250 znaleziono w miejscowościach Postnikow i Strieleckoje. Lokalne władze podjęły decyzję o ewakuacji osób zamieszkałych w Strieleckim w promieniu 500 metrów od miejsca zdarzenia. ASTRA pisze, że nikt nie zginął i nie został ranny. Obydwie bomby zostały rozbrojone następnego dnia.

Samoloty bojowe gubią amunicję

Niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times, odnosząc się do publikacji kanału ASTRA napisał, że rosyjskie samoloty bojowe, lecące w stronę Ukrainy, zrzuciły amunicję na rosyjskim terytorium co najmniej ósmy raz. Tydzień temu na terytorium obwodu biełgorodzkiego znaleziono bombę lotniczą FAB-250. Spadła na tamę w pobliżu wsi Ionowka, częściowo uszkadzając konstrukcję. Nikt nie ucierpiał.