Rosyjski samolot pasażerski przez pomyłkę wylądował na zamarzniętej rzece

Do zdarzenia doszło w czwartek rano. Mały samolot pasażerski Antonow-24 z 34 osobami na pokładzie leciał z Jakucka do oddalonej o 1,1 tys. km Zyrianki w Jakucji na wschodzie Rosji. Zamiast na lotnisku wylądował jednak na zamarzniętej rzece Kołyma nieopodal lotniska. Służby przekazały, że było to wynikiem błędu pilota.