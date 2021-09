Sprzedawca wełny kontra Nawalny. Sąd zdecydował w sprawie "Inteligentnego głosowania"

Moskiewski sąd zakazał amerykańskiej wyszukiwarce Google i rosyjskiej Yandex pokazywania w wynikach nazwy "inteligentne głosowanie". Pozwy w tej sprawie złożyła firma ze Stawropola sprzedająca wełnę, która zarejestrowała prawa do tej frazy, a tym samym do nazwy projektu stworzonego przez opozycjonistę Aleksieja Nawalnego.

Przed wrześniowymi wyborami do Dumy

Galina Arapowa, szefowa rosyjskiego Centrum Ochrony Praw Mediów, powiedziała BBC, że próba zablokowania i ograniczenia rozpowszechniania informacji o "inteligentnym głosowaniu" za pomocą wszelkich dostępnych środków, nawet jeśli są one raczej wątpliwe z prawnego punktu widzenia, to ogniwa "w tym samym łańcuchu". Wcześniej Arapowa utrzymywała, że przed wrześniowymi wyborami do parlamentu władze postawiły zadanie, by "tłumić wszystko, co jest związane z tym konkretnym projektem".

Projekt "Inteligentne głosowanie" powstał w listopadzie 2018 roku. Celem Nawalnego i jego współpracowników było pozbawienie kandydatów rządzącej partii Jedna Rosja zwycięstwa w wyborach gubernatora Petersburga i deputowanych do moskiewskiej Dumy (wybory odbyły się we wrześniu 2019 roku). Nawalny tłumaczył swoją strategię w sposób następujący: "Niektóre partie nie mogą dojść do porozumienia i wyznaczyć jednego kandydata przeciwko Jednej Rosji. My możemy to zrobić. Jesteśmy różni, ale mamy jeden cel - jesteśmy przeciwko monopolowi Jednej Rosji. Wszystko pozostałe - to matematyka".