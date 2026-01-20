Postępowanie przed rosyjskim sądem. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Sąd w Soczi, na południowym zachodzie Rosji, skazał w poniedziałek Amerykanina Charlesa Wayne'a Zimmermana na pięć lat więzienia, uznając go za winnego nielegalnego transportu broni.

Mężczyzna wyjaśniał przed sądem, że udał się do Soczi, aby odwiedzić kobietę, którą poznał online i był wyposażony w broń w celu samoobrony - przekazała AP, powołując się na służbę prasową sądu. Mężczyzna miał utrzymywać, że nie wiedział, że nie może trzymać broni na swoim jachcie.

Soczi to popularny wśród zamożnych Rosjan ośrodek wypoczynkowy nad Morzem Czarnym w kraju Krasnodarskim.

Amerykanin zatrzymany w Soczi

Zimmerman wyruszył w 2024 roku w podróż swoim jachtem z Karoliny Północnej do Nowej Zelandii. W czerwcu 2025 roku rosyjskie służby zatrzymały go w porcie w Soczi.

Waszyngton do tej pory nie udzielił komentarza w tej sprawie. Jak zwróciła uwagę AP Zimmerman jest obecnie jednym z zaledwie kilku Amerykanów, którzy są przetrzymywani w Rosji po tym, gdy w ostatnim czasie państwa europejskie i USA przeprowadziły serię wymiany więźniów.

