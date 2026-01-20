Logo strona główna
Świat

Rosyjski sąd skazał Amerykanina na pięć lat więzienia za nielegalny transport broni

Amerykanin przypłynął do Soczi, żeby spotkać się z kobietą poznaną online
Postępowanie przed rosyjskim sądem. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Amerykanin Charles Wayne Zimmerman został skazany na pięć lat więzienia za nielegalny transport broni - zdecydował sąd w Soczi. Jak przekazała agencja AP w czerwcu 2025 roku rosyjskie służby celne znalazły broń na jachcie Zimmermana.

Sąd w Soczi, na południowym zachodzie Rosji, skazał w poniedziałek Amerykanina Charlesa Wayne'a Zimmermana na pięć lat więzienia, uznając go za winnego nielegalnego transportu broni.

Mężczyzna wyjaśniał przed sądem, że udał się do Soczi, aby odwiedzić kobietę, którą poznał online i był wyposażony w broń w celu samoobrony - przekazała AP, powołując się na służbę prasową sądu. Mężczyzna miał utrzymywać, że nie wiedział, że nie może trzymać broni na swoim jachcie.

Amerykanin przypłynął do Soczi, żeby spotkać się z kobietą poznaną online
Amerykanin przypłynął do Soczi, żeby spotkać się z kobietą poznaną online
Źródło: Shutterstock

Soczi to popularny wśród zamożnych Rosjan ośrodek wypoczynkowy nad Morzem Czarnym w kraju Krasnodarskim.

Amerykanin zatrzymany w Soczi

Zimmerman wyruszył w 2024 roku w podróż swoim jachtem z Karoliny Północnej do Nowej Zelandii. W czerwcu 2025 roku rosyjskie służby zatrzymały go w porcie w Soczi.

Waszyngton do tej pory nie udzielił komentarza w tej sprawie. Jak zwróciła uwagę AP Zimmerman jest obecnie jednym z zaledwie kilku Amerykanów, którzy są przetrzymywani w Rosji po tym, gdy w ostatnim czasie państwa europejskie i USA przeprowadziły serię wymiany więźniów.

pc

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Google

RosjaUSA
