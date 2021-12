Komisarz ONZ, Unia i Wielka Brytania potępiają likwidację Memoriału. ETPC zażądał jej wstrzymania

Europejski Trybunał Praw Człowieka zażądał od władz Rosji wstrzymania likwidacji Memoriału w związku z wniesieniem przez tę organizację do Trybunału wniosku o wszczęcie postępowania w jego sprawie. Krytycznie o likwidacji Memoriału wypowiadają się kolejne kraje i organizacje międzynarodowe. Potępiły ją ONZ i Wielka Brytania, głos zabrał także wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell.

Centrum praw człowieka Memoriału to struktura Stowarzyszenia Memoriał, która zajmuje się monitoringiem praw człowieka w Rosji i przestrzeganiem w tym kraju norm prawa międzynarodowego w tym zakresie, a także pomocą uchodźcom i osobom przesiedlonym. Dzień wcześniej, we wtorek, rosyjski Sąd Najwyższy postanowił o likwidacji głównej struktury Memoriału, zajmującej się od lat 80. XX wieku badaniem zbrodni stalinowskich.

ETPC żąda wstrzymania likwidacji Memoriału

Zarówno Centrum praw człowieka Memoriału jak i Stowarzyszenie Memoriał wniosły sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w trybie pilnym i dlatego wezwał on Moskwę do wdrożenia "środków tymczasowych", czyli zawieszenia likwidacji "na czas konieczny, aby Trybunał rozpatrzył wniosek".