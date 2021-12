Rosyjski sąd nakazuje rozwiązanie centrum obrony praw człowieka Memoriał

Rosyjski sąd nakazał likwidację centrum obrony praw człowieka Memoriał. Wnioskowała o to stołeczna prokuratura, argumentując, że organizacja ta złamała przepisy o "agentach zagranicznych". Wcześniej podobny los spotkał stowarzyszenie Memoriał, badające zbrodnie stalinowskie.

Centrum praw człowieka Memoriał (PC Memoriał) to struktura stowarzyszenia Memoriał, która zajmuje się monitoringiem praw człowieka w Rosji i przestrzeganiem w tym kraju norm prawa międzynarodowego w tym zakresie, a także pomocą uchodźcom i osobom przesiedlonym. Sąd miejski w Moskwie zgodził się z wnioskiem stołecznej prokuratury i podjął decyzję o likwidacji centrum praw człowieka Memoriału.

Adwokaci Memoriału wskazali, że proces ma charakter polityczny. - Prawdziwa przyczyna to nie brak prawidłowego oznaczenia, to tylko pretekst. Rzeczywistym celem jest pozbawienie obywateli dostępu do informacji – powiedział adwokat Witalij Czerkasow, cytowany przez Radio Swoboda. - Historycznemu Memoriałowi zarzucono, że oczernia ZSRR, a teraz organizacji praw człowieka zarzuca się, jakoby oczerniał Rosję – powiedział inny adwokat Grigorij Wajpan.