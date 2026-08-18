Świat Rosyjski sąd podtrzymał zakaz udziału Jabłoka w wyborach do parlamentu

Rosyjski Sąd Najwyższy pozbawił partię Jabłoko prawa udziału w wyborach do Dumy Państwowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: MAXIM SHIPENKOV/PAP/EPA

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Jabłoko to ostatnie aktywne ugrupowanie spośród zarejestrowanych oficjalnie partii opozycyjnych w Rosji. W przeszłości wzywało ono do wznowienia partnerstwa Rosji z NATO i do rozmów na temat oddania Ukrainie terytoriów w Donbasie, kontrolowanych przez prorosyjskich tak zwanych separatystów. Apelowało też o zawieszenie broni na froncie ukraińskim i chronienie życia żołnierzy.

W poniedziałek, w trakcie posiedzenia Sądu Najwyższego przed jego siedzibą policja zatrzymała kilkadziesiąt osób.

Sąd Najwyższy podjął decyzję o zakazaniu Jabłoku udziału w wyborach do Dumy Państwowej na początku minionego tygodnia, a w piątek, 14 sierpnia, partia złożyła odwołanie.

Lider partii Jabłoko, Nikołaj Rybakow, podczas rozprawy w sprawie odwołania partii od decyzji o wyrejestrowaniu jej listy federalnej Źródło zdjęcia: MAXIM SHIPENKOV/PAP/EPA

Partia oskarżona o przyjęcie pieniędzy z zagranicy

Z wnioskiem o jej wykluczenie z wyborów wystąpiła skrajnie prawicowa partia Rodina (Ojczyzna), która oskarżyła Jabłoko między innymi o naruszenie praw autorskich i finansowanie z zagranicy.

W jej ocenie opozycyjne ugrupowanie bezprawnie wykorzystywało zdjęcia z biblioteki Kongresu USA ukazujące bombardowanie Hiroszimy, cytaty z wywiadów byłego szefa Jabłoka Grigorija Jawlinskiego oraz kadry z filmu "Wojna i pokój".

Zarzut finasowania z zagranicy dotyczył natomiast kwoty 16,9 tysięcy rubli (około 740 złotych), którą Jabłoko rzekomo miało otrzymać z USA i Niemiec.

Wybory do niższej izby rosyjskiego parlamentu, Dumy Państwowej, odbędą się w dniach 18-20 września, a według sondaży Jabłoko miało szanse na przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego.