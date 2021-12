Ostrzejsza kara dla zasłużonego działacza Memoriału

Sąd w rosyjskim Pietrozawodsku przychylił się do wniosku prokuratury i zaostrzył wyrok dla historyka i działacza Stowarzyszenia Memoriał, badającego zbrodnie stalinowskie i broniącego praw człowieka. Kara więzienia dla 65-letniego Jurija Dmitrijewa, oskarżonego o "czyny seksualne wobec niepełnoletniej przybranej córki", została zwiększona z 13 do 15 lat.

Dmitrijew może wyjść na wolność w 2032 roku

Badacz represji stalinowskich został zatrzymany w grudniu 2016 roku i oskarżony o sporządzanie materiałów pornograficznych z udziałem osób nieletnich. Podstawą zarzutów były zdjęcia jego przybranej córki, zrobione - jak argumentowali obrońcy Dmitrijewa - do celów medycznych. Przeprowadzona w trakcie postępowania sądowego ekspertyza psychiatryczna nie wykazała u historyka odchyleń i wiosną 2018 roku został on uniewinniony. Jednak Sąd Najwyższy Karelii anulował wyrok uniewinniający, a wobec historyka wszczęto nową sprawę karną , zarzucając mu również dopuszczanie się czynów o charakterze seksualnym wobec adoptowanej córki.

Badacz zbrodni stalinowskich

W 2020 roku sąd w Pietrozawodsku skazał Dmitrijewa na 3,5 roku więzienia. Następnie regionalny Sąd Najwyższy w republice Karelii uwzględnił apelację prokuratury i zaostrzył wyrok aż do 13 lat kolonii karnej. W grudniu tego roku prokuratura zażądała, by wyrok w sprawie historyka został zwiększony do 15 lat więzienia w kolonii o ścisłym rygorze. W poniedziałek sąd miejski w Pietrozawodsku na północy Rosji przychylił się do tego wniosku.